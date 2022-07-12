Глава ЛДПР Слуцкий включен в состав Госсовета

Слуцкий был избран председателем ЛДПР 27 мая 2022 г. после того, как основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от COVID-19 6 апреля. После смерти Жириновского Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции в Госдуме, а 18 мая был официально назначен на этот пост. За Слуцкого проголосовали все 86 делегатов – в бюллетене для голосования было всего одно имя.