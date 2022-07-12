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Глава ЛДПР Слуцкий включен в состав Госсовета

Ведомости

Председатель ЛДПР, лидер фракции партии в Госдуме Леонид Слуцкий включен в Госсовет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Включить в состав Совета Слуцкого Л. Э. – руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации», – сказано в документе.

Этим же указом из состава Госсовета исключены бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский и бывшие главы регионов – Игорь Васильев (Кировская область), Александр Евстифеев (Марий Эл), Сергей Жвачкин (Томская область), Николай Любимов (Рязанская область) и Валерий Радаев (Саратовская область).

Также президент подписал распоряжение о внесении изменений в состав Госсовета. Из президиума был исключен Васильев, включен – губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Слуцкий был избран председателем ЛДПР 27 мая 2022 г. после того, как основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался от COVID-19 6 апреля. После смерти Жириновского Слуцкий временно исполнял обязанности главы фракции в Госдуме, а 18 мая был официально назначен на этот пост. За Слуцкого проголосовали все 86 делегатов – в бюллетене для голосования было всего одно имя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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