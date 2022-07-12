Президент Белоруссии освободил от должности замначальника Генштаба Шкиренко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил (ВС) страны Александра Шкиренко. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение Министра обороны. Соответствующий Указ № 240 подписал 12 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко», – сказано в сообщении.
11 июля Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, по итогам которых глава Белоруссии заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на РФ. По его словам, направления удара известны.
6 июля заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что США и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и Белоруссией, поскольку «гибридная агрессия не приносит результатов». По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры.
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