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Президент Белоруссии освободил от должности замначальника Генштаба Шкиренко

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил (ВС) страны Александра Шкиренко. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение Министра обороны. Соответствующий Указ № 240 подписал 12 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко», – сказано в сообщении.

11 июля Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, по итогам которых глава Белоруссии заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на РФ. По его словам, направления удара известны.

6 июля заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что США и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и Белоруссией, поскольку «гибридная агрессия не приносит результатов». По его словам, в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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