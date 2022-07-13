«Известия» узнали о планах ЕС исключить из-под санкций транзит грузов в Калининград
Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.
По словам собеседника газеты, Брюссель подготовил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. В частности, в нем подтверждается право на перемещение грузов между субъектами России. «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — подчеркнул источник «Известий».
Собеседник добавил, что согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель. По его словам, на компромисс, предложенный ЕС, не хочет идти Литва. Он уточнил, что в настоящий момент вопрос находится на рассмотрении у литовской стороны.
Другой высокопоставленный источник «Известий» отметил, что исключения по транзиту грузов в Калининград в Евросоюзе отразятся в виде отдельного пункта в седьмом пакете санкций в отношении России, который планируется принять уже в июле.
В разговоре с изданием глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что надеется на благоразумие европейских партнеров. «Надеюсь, что здравый смысл победит и восстановится нормальная цивилизованная практика, которая существовала до этого. Иначе они загонят всю ситуацию в тупик, очень опасный тупик причем», — сказал сенатор.
В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.
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