«Известия» узнали о планах ЕС исключить из-под санкций транзит грузов в Калининград

По словам собеседника газеты, Брюссель подготовил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. В частности, в нем подтверждается право на перемещение грузов между субъектами России. «В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — подчеркнул источник «‎Известий»‎.