Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград
Проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не решена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока мы констатировать, что эта проблема снята, не можем», — подчеркнул представитель Кремля, посоветовав «набраться терпения».
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на двух высокопоставленных российских чиновников, сообщили, что право на перемещение грузов между субъектами России будет подтверждено в специальном документе Евросоюза, ограничения не будут касаться транзита в Калининградскую область. Исключение из санкционных списков составят как железнодорожный транзит, так и автомобильный, отметил один из осведомленных источников газеты. Один из собеседников добавил, что власти Евросоюза и Литвы уже несколько недель пытаются согласовать финальную версию документа.
Другой высокопоставленный источник «Известий» отметил, что исключения по транзиту грузов в Калининград в Евросоюзе отразятся в виде отдельного пункта в седьмом пакете санкций в отношении России, который планируется принять уже в июле.
В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.
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