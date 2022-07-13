Песков опроверг сообщения о разрешении ситуации с транзитом в Калининград

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на двух высокопоставленных российских чиновников, сообщили, что право на перемещение грузов между субъектами России будет подтверждено в специальном документе Евросоюза, ограничения не будут касаться транзита в Калининградскую область. Исключение из санкционных списков составят как железнодорожный транзит, так и автомобильный, отметил один из осведомленных источников газеты. Один из собеседников добавил, что власти Евросоюза и Литвы уже несколько недель пытаются согласовать финальную версию документа.