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Захарова назвала «медицинским случаем» слова Блинкена об удержании украинцев в РФ

Ведомости

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильственном удержании в России 1,6 млн украинцев — это «медицинский случай», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале. 

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала Захарова. 

Ранее сегодня Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. По его словам, российские власти «конфискуют украинские паспорта и выдают российские паспорта, видимо, пытаясь изменить демографический состав части Украины». 

Более 2,5 млн беженцев прибыло в Россию с территории Украины и из Донбасса, половина из них — граждане ДНР и ЛНР. 11 июля президент Владимир Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства России на жителей всей Украины. С заявлением на получение паспорта могут обратиться лица, получившие миграционную карту, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении соотечественников и т. д.

4 мая упрощенная процедура получения российских паспортов стала доступна для жителей ДНР и ЛНР, независимость которых РФ признала 21 февраля, а 25 мая – для жителей Херсонской и Запорожской областей.

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Ранее по теме: Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всю Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных