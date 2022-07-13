Захарова назвала «медицинским случаем» слова Блинкена об удержании украинцев в РФ

Более 2,5 млн беженцев прибыло в Россию с территории Украины и из Донбасса, половина из них — граждане ДНР и ЛНР. 11 июля президент Владимир Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства России на жителей всей Украины. С заявлением на получение паспорта могут обратиться лица, получившие миграционную карту, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении соотечественников и т. д.