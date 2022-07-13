Захарова назвала «медицинским случаем» слова Блинкена об удержании украинцев в РФ
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильственном удержании в России 1,6 млн украинцев — это «медицинский случай», написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — написала Захарова.
Ранее сегодня Блинкен заявил, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. По его словам, российские власти «конфискуют украинские паспорта и выдают российские паспорта, видимо, пытаясь изменить демографический состав части Украины».
Более 2,5 млн беженцев прибыло в Россию с территории Украины и из Донбасса, половина из них — граждане ДНР и ЛНР. 11 июля президент Владимир Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства России на жителей всей Украины. С заявлением на получение паспорта могут обратиться лица, получившие миграционную карту, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении соотечественников и т. д.
4 мая упрощенная процедура получения российских паспортов стала доступна для жителей ДНР и ЛНР, независимость которых РФ признала 21 февраля, а 25 мая – для жителей Херсонской и Запорожской областей.
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