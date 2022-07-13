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Столтенберг призвал ЕС и НАТО перестать жаловаться и расширить помощь Украине

Ведомости

Страны Евросоюза и Североатлантического альянса должны перестать жаловаться и продолжать платить за последствия санкций, военную и гуманитарную помощь Украине, иначе потом «придется платить больше», заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше, и надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [жители Украины] платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — заявил Столтенберг (цитата по ТАСС). 

Он призвал страны готовиться к тому, что конфликт будет продолжительным. По его словам, если Россия победит в конфликте на Украине, Москва поймет, что может использовать силу. Такое восстановление системы сфер интересов, в которой большие страны могут решать, что делать малым, сделает альянс более уязвимым. «Если вы не беспокоитесь о моральном аспекте поддержки людей на Украине, вы должны беспокоиться о своих интересах безопасности. Поэтому надо платить», - подчеркнул генсекретарь НАТО. 

18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. 12 июля Совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил предоставление Украине кредита на 1 млрд евро. Этот кредит станет первым траншем по программе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных