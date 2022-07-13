Столтенберг призвал ЕС и НАТО перестать жаловаться и расширить помощь Украине
Страны Евросоюза и Североатлантического альянса должны перестать жаловаться и продолжать платить за последствия санкций, военную и гуманитарную помощь Украине, иначе потом «придется платить больше», заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.
«Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше, и надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [жители Украины] платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал», — заявил Столтенберг (цитата по ТАСС).
Он призвал страны готовиться к тому, что конфликт будет продолжительным. По его словам, если Россия победит в конфликте на Украине, Москва поймет, что может использовать силу. Такое восстановление системы сфер интересов, в которой большие страны могут решать, что делать малым, сделает альянс более уязвимым. «Если вы не беспокоитесь о моральном аспекте поддержки людей на Украине, вы должны беспокоиться о своих интересах безопасности. Поэтому надо платить», - подчеркнул генсекретарь НАТО.
18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы макрофинансового кредитования Украины на сумму 9 млрд евро под гарантии ЕС до конца 2022 г. 12 июля Совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил предоставление Украине кредита на 1 млрд евро. Этот кредит станет первым траншем по программе.
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