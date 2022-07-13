Столтенберг призвал ЕС и НАТО перестать жаловаться и расширить помощь Украине

Он призвал страны готовиться к тому, что конфликт будет продолжительным. По его словам, если Россия победит в конфликте на Украине, Москва поймет, что может использовать силу. Такое восстановление системы сфер интересов, в которой большие страны могут решать, что делать малым, сделает альянс более уязвимым. «Если вы не беспокоитесь о моральном аспекте поддержки людей на Украине, вы должны беспокоиться о своих интересах безопасности. Поэтому надо платить», - подчеркнул генсекретарь НАТО.