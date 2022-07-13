Reuters узнал об успешном испытании ВВС США гиперзвуковой ракеты

Это испытание прошло через несколько дней после того, как Россия заявила об использовании своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине. Власти России заявили, что оружие было нацелено на склад боеприпасов на западе Украины. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не рассматривает запуск «Кинжала» как «своего рода изменение правил игры». Затем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «трудно понять, какое именно обоснование» было для запуска ракеты, потому что она была направлена на стационарный объект.