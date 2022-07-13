Reuters узнал об успешном испытании ВВС США гиперзвуковой ракеты
Военно-воздушные силы США на этой неделе успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства рассказали, что ВВС испытали ракету в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) 12 июля у побережья Калифорнии.
14 мая ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A, которую также разработали в рамках программы ARRW. Ракету запустил стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. После запуска она достигла гиперзвуковой скорости.
5 апреля CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что в середине марта США успешно испытали гиперзвуковое оружие, однако две недели держали это в тайне, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях с Россией. По словам собеседника издания, гиперзвуковую ракету запустили с бомбардировщика В-52 у западного побережья страны. Запуск стал первым успешным испытанием ракеты с системой Lockheed Martin. Ракета достигла скорости 5 махов и более (1700 м/с) и пролетела около 482 км на высоте около 20 км.
Это испытание прошло через несколько дней после того, как Россия заявила об использовании своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине. Власти России заявили, что оружие было нацелено на склад боеприпасов на западе Украины. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не рассматривает запуск «Кинжала» как «своего рода изменение правил игры». Затем пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «трудно понять, какое именно обоснование» было для запуска ракеты, потому что она была направлена на стационарный объект.
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