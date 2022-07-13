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Гутерриш назвал переговоры по вывозу зерна с Украины серьезным шагом

Ведомости

Делегации России, Украины, Турции и ООН в ходе встречи в Стамбуле по вывозу украинского зерна сделали важный шаг, однако потребуется большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый прогресс, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш по итогам встречи.

«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», — подчеркнул Гутерриш (цитата по ТАСС).

По его словам, участники переговоров сумели договориться по многим существенным аспектам экспорта зерна с Украины, в том числе по контролю и координации работы, а также по разминированию портов. Гутерриш отметил, что окончательное соглашение по вывозу зерна может быть достигнуто на следующей неделе.

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«Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», — добавил генсек ООН.

Ранее сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Также стороны договорились совместно контролировать пункты назначения и обеспечивать безопасность судоходства. На следующей неделе пройдет еще одна встреча по вывозу украинского зерна, на которой стороны могут подписать итоговый документ по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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