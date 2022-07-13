Гутерриш назвал переговоры по вывозу зерна с Украины серьезным шагом

«Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», — добавил генсек ООН.