Гутерриш назвал переговоры по вывозу зерна с Украины серьезным шагом
Делегации России, Украины, Турции и ООН в ходе встречи в Стамбуле по вывозу украинского зерна сделали важный шаг, однако потребуется большая техническая работа, чтобы претворить в жизнь достигнутый прогресс, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш по итогам встречи.
«Сегодня в Стамбуле мы увидели важный шаг по направлению к тому, чтобы обеспечить безопасный и надежный вывоз продовольствия с Украины через Черное море», — подчеркнул Гутерриш (цитата по ТАСС).
По его словам, участники переговоров сумели договориться по многим существенным аспектам экспорта зерна с Украины, в том числе по контролю и координации работы, а также по разминированию портов. Гутерриш отметил, что окончательное соглашение по вывозу зерна может быть достигнуто на следующей неделе.
«Я надеюсь, что мы сможем вновь собраться в самое короткое время, уверен, уже на следующей неделе, и, надеюсь, сможем достичь окончательного соглашения. Но, как я сказал, нужно еще много усилий сторон. Я настроен оптимистично, но работа еще не закончена», — добавил генсек ООН.
Ранее сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Также стороны договорились совместно контролировать пункты назначения и обеспечивать безопасность судоходства. На следующей неделе пройдет еще одна встреча по вывозу украинского зерна, на которой стороны могут подписать итоговый документ по этому вопросу.
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