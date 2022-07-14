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ФСБ задержала пятерых исламистов за сбор денег для террористов в Сирии

Ведомости

Силовики задержали пятерых членов запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» за сбор денег для боевиков в Сирии, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В службе рассказали, что задержания прошли в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. «По указанию эмиссаров МТО задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц», — отметили в ФСБ.

Полученные деньги под видом благотворительности направляли на нужды боевиков, которые находятся в идлибской зоне Сирии, подконтрольной террористам. В домах задержанных обнаружили средства коммуникаций, платежные инструменты и документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.

Следствие возбудило уголовные дела в отношении задержанных за содействие террористической деятельности. Правоохранители продолжаю оперативно-розыскные и следственные действия.

15 апреля ФСБ сообщила о задержании четырех членов запрещенной в России террористической группировки в Калужской области. Один из задержанных, как утверждали в ФСБ, планировал теракт на военных объектах региона «по указанию зарубежных эмиссаров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных