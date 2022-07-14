ФСБ задержала пятерых исламистов за сбор денег для террористов в Сирии

В службе рассказали, что задержания прошли в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. «По указанию эмиссаров МТО задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц», — отметили в ФСБ.