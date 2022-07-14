ФСБ задержала пятерых исламистов за сбор денег для террористов в Сирии
Силовики задержали пятерых членов запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» за сбор денег для боевиков в Сирии, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
В службе рассказали, что задержания прошли в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. «По указанию эмиссаров МТО задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц», — отметили в ФСБ.
Полученные деньги под видом благотворительности направляли на нужды боевиков, которые находятся в идлибской зоне Сирии, подконтрольной террористам. В домах задержанных обнаружили средства коммуникаций, платежные инструменты и документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.
Следствие возбудило уголовные дела в отношении задержанных за содействие террористической деятельности. Правоохранители продолжаю оперативно-розыскные и следственные действия.
15 апреля ФСБ сообщила о задержании четырех членов запрещенной в России террористической группировки в Калужской области. Один из задержанных, как утверждали в ФСБ, планировал теракт на военных объектах региона «по указанию зарубежных эмиссаров».
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