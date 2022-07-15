Госдума утвердила Мантурова на должность вице-премьера
Депутаты Госдумы утвердили Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Его кандидатуру поддержали все фракции.
12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министр промышленности и торговли будет совмещать свою должность с постом вице-премьера. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на рассмотрение в Госдуму.
13 июля «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что вице-премьер Юрий Борисов может покинуть Белый дом после назначения Мантурова. В случае ухода этого вице-премьера из правительства он может перейти на новую должность – руководителя «Роскосмоса». В свою очередь, гендиректору госкорпорации Дмитрию Рогозину могут, как писали «Ведомости», предложить новый фронт работы, связанный с Донбассом.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.