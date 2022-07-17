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Политика

Глава штаба британских ВВС не исключил прямой конфликт с Россией

Ведомости

Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией, считает начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, передает Sky News. По его словам, Москва стала главной угрозой европейской безопасности.

«Москва становится все более агрессивной…Мы должны быть готовы к этому (прямому конфликту), и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения (России на Украину)», — сказал Уигстон.

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По мнению главы британских ВВС, Россия является «наиболее насущной угрозой британской и европейской безопасности». «Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того», — сказал он.

При этом Уигстон отметил, что королевство может «вступить в войну» с Россией только в том случае, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».

29 июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом альянс утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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