Глава штаба британских ВВС не исключил прямой конфликт с Россией
Великобритания должна быть готова к возможному прямому конфликту с Россией, считает начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, передает Sky News. По его словам, Москва стала главной угрозой европейской безопасности.
«Москва становится все более агрессивной…Мы должны быть готовы к этому (прямому конфликту), и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения (России на Украину)», — сказал Уигстон.
По мнению главы британских ВВС, Россия является «наиболее насущной угрозой британской и европейской безопасности». «Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того», — сказал он.
При этом Уигстон отметил, что королевство может «вступить в войну» с Россией только в том случае, если Москва «нападет на британскую территорию или одно из государств-членов НАТО».
29 июня страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом альянс утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.