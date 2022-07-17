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Министерская встреча G20 завершилась без итогового коммюнике

Ведомости

Третье заседание министров финансов и управляющих центральными банками G20, состоявшееся в Индонезии 15-16 июля, завершилось без итогового коммюнике, сообщает пресс-служба Минфина России.

Участники группы встретились, чтобы обсудить пути решения глобальных экономических проблем, вызванных, прежде всего, геополитической ситуацией и санкциями против России, исторически высокой инфляцией, резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также ужесточением финансовых условий для развивающихся стран, рассказали в ведомстве.

Российская делегация указала на последствия санкций против РФ для мировой экономики. «В ходе выступления российская делегация отметила, что в результате использования финансовых мер в качестве санкционного инструмента в мировой финансовой архитектуре происходят тектонические сдвиги, которые способствуют дальнейшей фрагментации мировой финансовой систем», — сообщил Минфин.

Представители РФ напомнили партнерам по G20, что причиной текущей инфляции в мировой экономики является «ограниченное предложение и фундаментальное несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами». Как отмечает Минфин, Россия заявляла об этом на G20 еще в 2021 г., когда многие страны расценивали всплеск инфляции как временный.

Большинство стран отметили необходимость «снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия».

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По итогам встречи члены сообщества договорились продолжить взаимодействия, преодолевая разногласия, и содействовать странам с низким уровнем доходов.

Следующая встреча G20 на министерском уровне пройдет в рамках годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне. В ноябре в саммите G20 на Бали может принять участие президент России Владимир Путин, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, от председательствующей в G20 Индонезии поступило соответствующее приглашение и Россия подтвердила свое участие в саммите.

В G20, кроме России, входят Австралия, Канада, Саудовская Аравия, США, Индия, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Индонезия, Китай, Республика Корея и Япония. Часть стран-участниц «большой двадцатки» ввели антироссийские санкции.

Ранее главы международных организаций, в числе которых Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, предупредили о глобальном продовольственном кризисе и призвали страны принять срочные меры для его преодоления.

По данным Всемирной продовольственной программы, к июню 2022 г. острую нехватку продовольствия стали ощущать 345 млн человек в 82 странах. После повышения цен около 25 государств ввели экспортных ограничения, которые затронули более 8% мировой торговли продуктами питания. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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