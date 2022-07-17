Министерская встреча G20 завершилась без итогового коммюнике

Следующая встреча G20 на министерском уровне пройдет в рамках годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре в Вашингтоне. В ноябре в саммите G20 на Бали может принять участие президент России Владимир Путин, сообщил ранее помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, от председательствующей в G20 Индонезии поступило соответствующее приглашение и Россия подтвердила свое участие в саммите.