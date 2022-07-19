Газета
Политика

Посол в Индонезии рассказала об очереди на встречу с Лавровым на G20

Ведомости

Изоляции России на встрече министров иностранных дел «большой двадцатки» не было: на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме «большой семерки», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Индонезии Людмилу Воробьеву.

По ее словам, страны G20, которые не входят в G7, в том числе Индонезия, «готовы слушать и услышать» позицию России. «Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — отметила Воробьева.

Она рассказала, что обстановка на встрече была напряженная, но «без эксцессов»: никто не выбегал из зала с воплями, во многом благодаря дипломатическим усилиям Индонезии. Однако на встрече министров не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что саммит министров G20 останется без традиционной групповой фотографии. По данным издания, причиной отказа от снимка стало нежелание ряда министров фотографироваться с Лавровым, в том числе вместе с главой российского МИДа на общем кадре не хотел присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен. Лавров в ответ заявил, что он не приглашал никого с ним фотографироваться и вообще никого никуда не приглашал — его пригласила Индонезия.

Также из-за возможного присутствия на званом ужине министров G20 Лаврова на мероприятие не пришел министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он посчитал участие в ужине неуместным.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Kyodo: главы МИД G20 не будут делать совместное фото из-за Лаврова

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных