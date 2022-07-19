Посол в Индонезии рассказала об очереди на встречу с Лавровым на G20

По ее словам, страны G20, которые не входят в G7, в том числе Индонезия, «готовы слушать и услышать» позицию России. «Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — отметила Воробьева.