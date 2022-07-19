Посол в Индонезии рассказала об очереди на встречу с Лавровым на G20
Изоляции России на встрече министров иностранных дел «большой двадцатки» не было: на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме «большой семерки», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Индонезии Людмилу Воробьеву.
По ее словам, страны G20, которые не входят в G7, в том числе Индонезия, «готовы слушать и услышать» позицию России. «Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — отметила Воробьева.
Она рассказала, что обстановка на встрече была напряженная, но «без эксцессов»: никто не выбегал из зала с воплями, во многом благодаря дипломатическим усилиям Индонезии. Однако на встрече министров не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию.
Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что саммит министров G20 останется без традиционной групповой фотографии. По данным издания, причиной отказа от снимка стало нежелание ряда министров фотографироваться с Лавровым, в том числе вместе с главой российского МИДа на общем кадре не хотел присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен. Лавров в ответ заявил, что он не приглашал никого с ним фотографироваться и вообще никого никуда не приглашал — его пригласила Индонезия.
Также из-за возможного присутствия на званом ужине министров G20 Лаврова на мероприятие не пришел министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. Он посчитал участие в ужине неуместным.
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