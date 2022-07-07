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Kyodo: глава МИД Японии не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова

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Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси не пришел на официальный ужин глав внешнеполитических ведомств стран G20 из-за вероятности присутствия там главы российского МИДа Сергея Лаврова, пишет издание Kyodo. 

Отмечается, что глава японского внешнеполитического ведомства «посчитал неуместным» участие в ужине, поскольку «была вероятность того, что на нем будет присутствовать министр иностранных дел России» Лавров. 

Глава российского внешнеполитического ведомства возглавил делегацию России на очном Совете министров иностранных дел (СМИД) G20, который проходит 7-8 июля на Бали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров во время официального званного ужина провел ряд двусторонних контактов. 

Саммит G20 состоится 15-16 ноября этого года на Бали. В G20, кроме России, входят Австралия, Канада, Саудовская Аравия, США, Индия, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Индонезия, Китай, Республика Корея и Япония. Часть стран — участниц «большой двадцатки» ввели антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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