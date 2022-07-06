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МИД России сообщил о планах Путина участвовать в саммите G20

Ведомости

Министерство иностранных дел России предварительно сообщило властям Индонезии о планах президента России Владимира Путина принять участие в саммите «большой двадцатки» в ноябре, говорится на сайте МИДа.

«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента В.В. Путина принять в нем участие. Формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — рассказали в министерстве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит делегацию России на очном Совете министров иностранных дел (СМИД) G20, который пройдет 7-8 июля на Бали, добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что очное присутствие Путина на саммите G20 исключено. Помощник президента Юрий Ушаков ответил, что российская сторона получила приглашение на саммит и ответила на него. По его словам, Путин может принять в нем очное участие.

Затем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Однако Джонсон отметил, что был бы «поражен», если бы президент России все же приехал. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит G20 состоится 15-16 ноября этого года на Бали. В G20, кроме России, входят Австралия, Канада, Саудовская Аравия, США, Индия, Турция, ЮАР, Аргентина, Бразилия, Мексика, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Индонезия, Китай, Республика Корея и Япония. Часть стран — участниц «большой двадцатки» ввели антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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