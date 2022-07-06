МИД России сообщил о планах Путина участвовать в саммите G20

Затем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если Путин приедет на него. Однако Джонсон отметил, что был бы «поражен», если бы президент России все же приехал. Против бойкотирования саммита выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.