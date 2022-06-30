Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии передал Путину послание от ЗеленскогоВидодо пытается урегулировать вопрос с участием российского лидера в саммите G20
Президент Владимир Путин начал встречу с индонезийским президентом Джоко Видодо 30 июня с напоминания, что в телефонном разговоре тот проявлял интерес к теме урегулирования кризиса в Донбассе, и пообещал проинформировать его о «нашем видении этой проблемы».
Видодо сконцентрировался в открытой части разговора на проблемах с поставками зерна и удобрений, выразив надежду, что «Россия не продлит запрет на экспорт зерна».
По его словам, на недавнем саммите G7 он обсуждал возможность снятия санкций с поставок российского продовольствия. Джакарта является крупным потребителем пшеницы, в первую очередь украинской (для Киева это одно из ключевых направлений экспорта), а также отчасти российской, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Путин заявил, что у России нет ограничений на вывоз удобрений и продовольствия: в прошлом году Россия поставила на внешние рынки 40 млн т пшеницы, в этом году готова поставить 50 млн т.
В заявлении по итогам переговоров Путин сказал, что президенты коснулись также темы туризма, в частности возможности запустить прямые рейсы до Бали.
Видодо же сказал, что важными были «вопросы мира», в этом контексте была его поездка в Киев, где он был накануне, и в Москву. По словам Видодо, он передал Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но в чем его суть, журналистам не сообщил.
Индонезия – четвертая по численности населения страна в мире, она несет определенные обязательства перед мировым сообществом, а также хочет повысить свой статус до великой державы, говорит главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Алексей Другов.
Какие у России отношения с Индонезией?
Видодо впервые приезжал с рабочим визитом в Россию в 2016 г., тогда в Сочи прошли его переговоры с Путиным. После этого они встречались на разных саммитах. Последний раз их телефонный разговор проходил в конце апреля 2022 г. По данным ФТС России, в 2021 г. товарооборот между Россией и Индонезией увеличился на 40,6%, достигнув $3,31 млрд. При этом со стороны России экспорт был $0,68 млрд, а импорт $2,63 млрд. Основными статьями экспорта как раз были удобрения (35,2%), минеральное топливо, нефть и продукты их переработки (22,9%) и черные металлы и изделия из них (16,8%). В структуре импорта прежде всего были поставки продовольствия, в частности пальмового масла (53,8%).
Индонезия сейчас председательствует в G20, и саммит «двадцатки» пройдет на Бали 15–16 ноября. Из-за этого Индонезии приходится урегулировать вопросы, связанные с российско-украинским конфликтом и приглашением Путина, считает Другов. Украинскую ситуацию, по его словам, индонезийские элиты видят не как двусторонний конфликт, а как борьбу НАТО и Запада с Россией, себя же Индонезия видит как первого возможного азиатского посредника в конфликте. Видодо – первый азиатский лидер, который приехал в Киев после начала специальной военной операции, отмечает Другов.
На саммит «двадцатки» осенью приглашен и Зеленский.
Помощник президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что Россия подтвердила свое участие в саммите G20. Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите G7 заявил, что Путин может выступить по видеосвязи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что Путин примет решение об очном или дистанционном участии «исходя из того, что мы должны делать, – так, как нам удобнее, и так, как нам выгоднее».
Решение о формате присутствия на саммите G20 сейчас за Путиным и зависит от его настроя: приглашение от Индонезии получено и там едва ли подразумевается дистанционное участие, отмечает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Но очный формат, хотя и является более яркой «демонстрацией флага», подразумевает игру на обострение и чреват демонстрацией недоброжелательного отношения до половины лидеров G20, отмечает Кортунов.