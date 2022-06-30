Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского

Какие у России отношения с Индонезией?

Видодо впервые приезжал с рабочим визитом в Россию в 2016 г., тогда в Сочи прошли его переговоры с Путиным. После этого они встречались на разных саммитах. Последний раз их телефонный разговор проходил в конце апреля 2022 г. По данным ФТС России, в 2021 г. товарооборот между Россией и Индонезией увеличился на 40,6%, достигнув $3,31 млрд. При этом со стороны России экспорт был $0,68 млрд, а импорт $2,63 млрд. Основными статьями экспорта как раз были удобрения (35,2%), минеральное топливо, нефть и продукты их переработки (22,9%) и черные металлы и изделия из них (16,8%). В структуре импорта прежде всего были поставки продовольствия, в частности пальмового масла (53,8%).