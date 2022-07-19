В США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие американской компании Raytheon Technologies Corp. успешно прошло вторые летные испытания, сообщила компания. Оружие разработано по концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) для агентства перспективных оборонных исследовательских проектов ВВС США.
В компании рассказали, что в ходе испытания использовали выводы первых испытаний. Исследование оружия выполнило все основные и второстепенные цели, в том числе продемонстрировало возможность тактической дальности стрельбы. В пресс-службе добавили, что вооружение может развивать гиперзвуковую скорость — 5 Махов и выше (1 Мах — 1224 км/ч).
13 июля Reuters сообщил со ссылкой на источники, что ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Испытания прошли 12 июля у побережья Калифорнии.
14 мая ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую также разработали в рамках программы ARRW. Ракету запустил стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. После запуска она достигла гиперзвуковой скорости.