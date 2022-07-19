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В США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия

Ведомости

Гиперзвуковое оружие американской компании Raytheon Technologies Corp. успешно прошло вторые летные испытания, сообщила компания. Оружие разработано по концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) для агентства перспективных оборонных исследовательских проектов ВВС США.

В компании рассказали, что в ходе испытания использовали выводы первых испытаний. Исследование оружия выполнило все основные и второстепенные цели, в том числе продемонстрировало возможность тактической дальности стрельбы. В пресс-службе добавили, что вооружение может развивать гиперзвуковую скорость — 5 Махов и выше (1 Мах — 1224 км/ч).

13 июля Reuters сообщил со ссылкой на источники, что ВВС США успешно испытали гиперзвуковую ракету компании Lockheed Martin в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Испытания прошли 12 июля у побережья Калифорнии.

14 мая ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую также разработали в рамках программы ARRW. Ракету запустил стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress. После запуска она достигла гиперзвуковой скорости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных