В США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия

В компании рассказали, что в ходе испытания использовали выводы первых испытаний. Исследование оружия выполнило все основные и второстепенные цели, в том числе продемонстрировало возможность тактической дальности стрельбы. В пресс-службе добавили, что вооружение может развивать гиперзвуковую скорость — 5 Махов и выше (1 Мах — 1224 км/ч).