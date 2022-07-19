EUоbserver: Безруков и Машков войдут в новый санкционный список ЕС
Актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, которые поддерживают проведение спецоперации на территории Украины, вошли в проект нового санкционного списка ЕС, передает издание EUobserver со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что, помимо них, в санкционный список войдут также представители байкерского клуба «Ночные волки», мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По данным Reuters, всего ограничения планируется ввести в отношении 48 человек. Среди них актеры, политики, военные и родственники бизнесменов, которые уже сами находятся под санкциями. Также будут ужесточены санкции в отношении Сбербанка.
Накануне стало известно, что лидеры европейских стран согласовали седьмой пакет санкций в отношении России. Предполагается, что в него также войдет запрет на импорт российского золота. Всего санкции затронут 48 физлиц, в том числе одного из вице-премьеров, региональных политиков и девять организаций.
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