EUоbserver: Безруков и Машков войдут в новый санкционный список ЕС

Сообщается, что, помимо них, в санкционный список войдут также представители байкерского клуба «Ночные волки», мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По данным Reuters, всего ограничения планируется ввести в отношении 48 человек. Среди них актеры, политики, военные и родственники бизнесменов, которые уже сами находятся под санкциями. Также будут ужесточены санкции в отношении Сбербанка.