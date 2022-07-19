Песков ожидает возобновления переговоров по украинскому зерну в ближайшее время

По мнению Пескова, ситуация на Украине и с украинским зерном не является причиной продовольственного кризиса в мире. Он добавил, что Россия готова внести свой вклад в решение назревшей проблемы. «Мы еще раз настойчиво повторяем: ни ситуация на Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика, но тем не менее Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», — заявил Песков.