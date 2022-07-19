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Песков ожидает возобновления переговоров по украинскому зерну в ближайшее время

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по вывозу украинского зерна должны продолжиться в ближайшее время. Такое заявление он сделал в эфире «Первого канала». 

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены», — цитирует Пескова ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что от России в переговорах участвует военная делегация. 

По мнению Пескова, ситуация на Украине и с украинским зерном не является причиной продовольственного кризиса в мире. Он добавил, что Россия готова внести свой вклад в решение назревшей проблемы. «Мы еще раз настойчиво повторяем: ни ситуация на Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика, но тем не менее Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», — заявил Песков.

13 июля в Стамбуле состоялась первая четырехсторонняя встреча, посвященная «зерновому вопросу», с участием представителей России, Украины, Турции и ООН. Тогда стороны договорились об открытии совместного координационного центра в Стамбуле. А генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш отмечал, что на встрече был сделан важный шаг на пути к обеспечению безопасного и надежного вывоза зерна с Украины через Черное море. 

15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят вопрос вывоза зерна из украинских портов на встрече в Тегеране. По его словам, Москва готова к работе на этом направлении.

Позже глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового коридора» по вывозу по Черному морю сельхозпродукции. По его словам, вопрос может решится уже на этой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных