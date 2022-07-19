США причислили Россию к странам с высоким риском неправомерного задержания американцев

Всего в список вошло шесть стран: Россия, Китай, Мьянма, Иран, КНДР и Венесуэла. При этом представители исполнительной ветви власти США утверждают, что такие предупреждения для путешественников «являются аполитичными, основаны на фактах и транспарентными».