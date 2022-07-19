США причислили Россию к странам с высоким риском неправомерного задержания американцев
США причислили Россию и Китай к списку стран, в которых якобы есть повышенная угроза задержания американских граждан, сообщает ТАСС. Данная информация была озвучена на специальном телефонном брифинге для журналистов с представителями администрации Белого дома.
Новая категория риска — неправомерное задержание — начинает вводиться госдепартаментом США для всех граждан страны, которые направляются за рубеж. Данная категория будет обозначаться буквой D в уведомлениях.
«Этот дополнительный индикатор риска будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах, предоставлять гражданам США всеобъемлющую информацию по безопасности, чтобы они принимали обоснованные решения о поездках», — говорится в справке Белого дома.
Отмечается, что новый «индикатор D» дополнит существующий «индикатор K», который означает повышенный риск хищения с целью получения выкупа.
Всего в список вошло шесть стран: Россия, Китай, Мьянма, Иран, КНДР и Венесуэла. При этом представители исполнительной ветви власти США утверждают, что такие предупреждения для путешественников «являются аполитичными, основаны на фактах и транспарентными».
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