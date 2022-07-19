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США причислили Россию к странам с высоким риском неправомерного задержания американцев

Ведомости

США причислили Россию и Китай к списку стран, в которых якобы есть повышенная угроза задержания американских граждан, сообщает ТАСС. Данная информация была озвучена на специальном телефонном брифинге для журналистов с представителями администрации Белого дома. 

Новая категория риска — неправомерное задержание — начинает вводиться госдепартаментом США для всех граждан страны, которые направляются за рубеж. Данная категория будет обозначаться буквой D в уведомлениях.

«Этот дополнительный индикатор риска будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах, предоставлять гражданам США всеобъемлющую информацию по безопасности, чтобы они принимали обоснованные решения о поездках», — говорится в справке Белого дома.

Отмечается, что новый «индикатор D» дополнит существующий «индикатор K», который означает повышенный риск хищения с целью получения выкупа.

Всего в список вошло шесть стран: Россия, Китай, Мьянма, Иран, КНДР и Венесуэла. При этом представители исполнительной ветви власти США утверждают, что такие предупреждения для путешественников «являются аполитичными, основаны на фактах и транспарентными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных