Захарова прокомментировала высказывание Зеленского об атаке на порт Одессы
Российские военные нанесли удар по объекту военной инфраструктуры в порту Одессы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Так она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал произошедшее «вопиющим российским варварством».
«Если кто в мире еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, какие-то договоренности, посмотрите, что происходит. Сегодняшние российские ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений», — сказал украинский лидер в видеообращении.
«Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — ответила на это Захарова.
23 июля агентство Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что российские официальные лица заявили Анкаре о непричастности Москвы к ударам по порту Одессы.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.