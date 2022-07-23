Минобороны Турции сообщило о непричастности России к атаке на порт Одессы
Российские официальные лица заявили Анкаре, что Москва не имеет «никакого отношения» к ударам по порту Одессы, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«В ходе нашего контакта российская сторона сказала нам, что не имеет абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что РФ очень внимательно и подробно изучает этот вопрос», — заявил Акар (цитата по Reuters).
Ранее агентство со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что в субботу две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Минобороны России об ударах по одесскому порту не сообщало.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно осудил» ракетные удары по одесскому порту.
Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр.