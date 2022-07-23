Газета
Политика

Минобороны Турции сообщило о непричастности России к атаке на порт Одессы

Ведомости

Российские официальные лица заявили Анкаре, что Москва не имеет «никакого отношения» к ударам по порту Одессы, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«В ходе нашего контакта российская сторона сказала нам, что не имеет абсолютно никакого отношения к этому нападению, и что РФ очень внимательно и подробно изучает этот вопрос», — заявил Акар (цитата по Reuters).

Ранее агентство со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что в субботу две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Минобороны России об ударах по одесскому порту не сообщало.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно осудил» ракетные удары по одесскому порту.

Ранее по теме: Эрдоган анонсировал начало перевозок зерна по Черному морю

Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных