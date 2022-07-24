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Премьер Израиля заявил о последствиях закрытия агентства «Сохнут» в России

Ведомости

Закрытие в России офисов еврейского агентства «Сохнут» станет серьезным событием, которое повлияет на отношения с Москвой, заявил премьер-министр Израиля Яр Лапид. Сегодня он созвал обсуждение под своим председательством деятельности агентства в России, в котором приняли участие несколько министров и представители «Сохнута», говорится в заявлении канцелярии Лапида.

Премьер Израиля в ходе дебатов заявил, что отношения с Россией важны для республики, а еврейская община широко представлена в стране. 

«Она затрагивается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — говорится в заявлении. 

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Лапид поручил юридической делегации отправиться в Москву, как только российская сторона подтвердит участие в переговорах. 

21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства. После этого Лапид заявил, что власти страны будут дипломатическим путем добиваться продолжения работы «Сохнута» на территории России, а Израиль направит в Россию специальную делегацию.

Международная организация «Сохнут» была основана в 1929 г. в Израиле. Агентство возглавляли Давид Бен-Гурион, ставший затем первым премьер-министром Израиля, а также нынешний президент Ицхак Герцог.

В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. Как сообщается на сайте агентства, у его российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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