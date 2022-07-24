Премьер Израиля заявил о последствиях закрытия агентства «Сохнут» в России

21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства. После этого Лапид заявил, что власти страны будут дипломатическим путем добиваться продолжения работы «Сохнута» на территории России, а Израиль направит в Россию специальную делегацию.