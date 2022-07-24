Володин рассказал о закреплении за депутатами Госдумы районов ЛНР

По словам Володина, «поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска; это право депутата, он может им воспользоваться». Председатель Госдумы отметил, что если у депутата пленарная неделя, то ему придется оформить командировку.