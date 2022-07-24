Володин рассказал о закреплении за депутатами Госдумы районов ЛНР
Депутаты парламента РФ будут проводить прием граждан в Луганской народной республике, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы с тем, чтобы они могли проводить приемы граждан», — сказал Володин (цитата по «Интерфакс»).
Председатель Госдумы добавил, что руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назначен координировать эту работу с учетом соглашений, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР.
«Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска», — пояснил председатель Думы.
По словам Володина, «поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска; это право депутата, он может им воспользоваться». Председатель Госдумы отметил, что если у депутата пленарная неделя, то ему придется оформить командировку.
14 июля Володин посетил ЛНР, где встретился с руководством республики.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости в 2014 г. Россия признала независимость республик 21 февраля, а 24 февраля началась спецоперация на Украине. Кроме России суверенитет республик Донбасса признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия и КНДР. 21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью France-Presse, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, а также принадлежность Крыма России.