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Володин рассказал о закреплении за депутатами Госдумы районов ЛНР

Ведомости

Депутаты парламента РФ будут проводить прием граждан в Луганской народной республике, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.  

«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов Госдумы с тем, чтобы они могли проводить приемы граждан», — сказал Володин (цитата по «Интерфакс»).

Председатель Госдумы добавил, что руководитель группы по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назначен координировать эту работу с учетом соглашений, которые заключают регионы России с районами и городами ЛНР.

«Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска», — пояснил председатель Думы.

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По словам Володина, «поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска; это право депутата, он может им воспользоваться». Председатель Госдумы отметил, что если у депутата пленарная неделя, то ему придется оформить командировку.

14 июля Володин посетил ЛНР, где встретился с руководством республики.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости в 2014 г. Россия признала независимость республик 21 февраля, а 24 февраля началась спецоперация на Украине. Кроме России суверенитет республик Донбасса признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия и КНДР. 21 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью France-Presse, что Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, а также принадлежность Крыма России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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