Лавров заявил о намерении России избавить Украину от антинародного режима
Россия поможет гражданам Украины избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с постоянными представителями стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ).
«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Как отметил дипломат, представители украинской власти хотят сделать из Украины вечного врага России. Лавров выразил уверенность, что их попытки не увенчаются успехом.
«Российский и украинский народ продолжат жить вместе», — сказал глава МИДа.
Ранее Лавров на пресс-конференции после переговоров в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что у России нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Украиной по широкому кругу вопросов, но все зависит не от Москвы.
24 июля после переговоров с главой МИД Египта Лавров сообщил, что Россия подтверждает приверженность экспортеров зерна выполнению всех договоренностей по поставкам, а ООН будет добиваться снятия санкций, влияющих на операции с зерном.
24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. 18 июля Ушаков заявил, что условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно другими, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле.