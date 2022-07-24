Лавров заявил о намерении России избавить Украину от антинародного режима

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. 18 июля Ушаков заявил, что условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно другими, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле.