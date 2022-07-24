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Лавров заявил о намерении России избавить Украину от антинародного режима

Ведомости

Россия поможет гражданам Украины избавиться от антинародного и антиисторического режима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с постоянными представителями стран - членов Лиги арабских государств (ЛАГ).

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Как отметил дипломат, представители украинской власти хотят сделать из Украины вечного врага России. Лавров выразил уверенность, что их попытки не увенчаются успехом.

«Российский и украинский народ продолжат жить вместе», — сказал глава МИДа.

Ранее по теме: Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Киевом

Ранее Лавров на пресс-конференции после переговоров в Каире с египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что у России нет предубеждений относительно возобновления переговоров с Украиной по широкому кругу вопросов, но все зависит не от Москвы.

24 июля после переговоров с главой МИД Египта Лавров сообщил, что Россия подтверждает приверженность экспортеров зерна выполнению всех договоренностей по поставкам, а ООН будет добиваться снятия санкций, влияющих на операции с зерном.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна возобновит переговорный процесс с Россией после того, как вернет все утраченные после начала спецоперации территории. 18 июля Ушаков заявил, что условия для возобновления переговоров России и Украины будут совершенно другими, чем те, что были при достижении договоренностей в Стамбуле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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