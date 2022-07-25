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В Херсонской области рассказали о срыве попытки контрнаступления ВСУ

Ведомости

Украинские военные потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсонскую область. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — рассказал Стремоусов. По его словам, любые передвижения ВСУ заканчиваются безуспешными атаками, поскольку Херсонская область — степной регион. Он также добавил, что попытки украинской армии атаковать подконтрольные российским военным территории приводят к большим потерям.

В конце июля газета The New York Times сообщала о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон. Издание ссылалось на заявления официальных лиц Украины, которые заявляли об успешных атаках на юге страны при помощи ракет большой дальности и артиллерии. Отмечалось, что атаки ВСУ могут предвещать начало контрнаступления на юге Украины.

По данным газеты, украинские военные вырабатывают новую стратегию, как им использовать оружие, предоставленное западными странами. Так, официальные лица заявляют о потенциальных планах взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения, и атаковать Херсон.

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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