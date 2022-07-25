В Херсонской области рассказали о срыве попытки контрнаступления ВСУ
Украинские военные потерпели поражение при попытке контрнаступления на Херсонскую область. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — рассказал Стремоусов. По его словам, любые передвижения ВСУ заканчиваются безуспешными атаками, поскольку Херсонская область — степной регион. Он также добавил, что попытки украинской армии атаковать подконтрольные российским военным территории приводят к большим потерям.
В конце июля газета The New York Times сообщала о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон. Издание ссылалось на заявления официальных лиц Украины, которые заявляли об успешных атаках на юге страны при помощи ракет большой дальности и артиллерии. Отмечалось, что атаки ВСУ могут предвещать начало контрнаступления на юге Украины.
По данным газеты, украинские военные вырабатывают новую стратегию, как им использовать оружие, предоставленное западными странами. Так, официальные лица заявляют о потенциальных планах взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения, и атаковать Херсон.
Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса