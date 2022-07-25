В Херсонской области рассказали о срыве попытки контрнаступления ВСУ

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о планах провести референдум о присоединении региона к России в первой половине сентября. По его словам, референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.