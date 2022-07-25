Пророссийские власти допустили референдум в Херсоне и Запорожье в один день
Референдум о присоединении Запорожской области Украины к России может пройти в первой половине сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.
«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сообщил Рогов. По его словам, высока вероятность проведения референдума в двух регионах одновременно, «потому что безопасность будет обеспечена успехами на линии боевого соприкосновения».
Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. В регионах сформировали пророссийские военно-гражданские администрации, началось вещание российского телевидения и радио. Власти регионов заявили о планах провести референдумы по присоединению к России. Украина заявляла о планах вернуть область под свой контроль.
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