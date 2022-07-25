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Пророссийские власти допустили референдум в Херсоне и Запорожье в один день

Ведомости

Референдум о присоединении Запорожской области Украины к России может пройти в первой половине сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова. Референдум может состояться в Запорожье и Херсонской области в один день.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сообщил Рогов. По его словам, высока вероятность проведения референдума в двух регионах одновременно, «потому что безопасность будет обеспечена успехами на линии боевого соприкосновения». 

Ранее в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области Украины. В регионах сформировали пророссийские военно-гражданские администрации, началось вещание российского телевидения и радио. Власти регионов заявили о планах провести референдумы по присоединению к России. Украина заявляла о планах вернуть область под свой контроль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных