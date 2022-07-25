Пророссийские власти допустили референдум в Херсоне и Запорожье в один день

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сообщил Рогов. По его словам, высока вероятность проведения референдума в двух регионах одновременно, «потому что безопасность будет обеспечена успехами на линии боевого соприкосновения».