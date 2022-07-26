Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами
Москва ведет переговоры с властями 18 стран об упрощении визового режима, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС. Переговоры идут с несколькими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, Малайзией, Китаем и Гонконгом.
«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках», — рассказал Волынкин.
По его словам, Москва обсуждает с Гонконгом увеличение срока безвизовых поездок граждан. Волынкин отметил, что для иностранцев сейчас созданы достаточно благоприятные условия для въезда в Россию.
Ранее Волынкин заявил, что МИД России планирует открыть консульские учреждения в нескольких странах мира, в том числе популярных среди российских туристов. Также министерство намерено открыть генконсульства в казахстанском Актау, белорусском Гродно, мексиканском Канкуне и узбекистанском Самарканде.
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