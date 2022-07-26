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Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

Ведомости

Москва ведет переговоры с властями 18 стран об упрощении визового режима, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС. Переговоры идут с несколькими странами Латинской Америки и Карибского бассейна, Малайзией, Китаем и Гонконгом.

«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках», — рассказал Волынкин.

По его словам, Москва обсуждает с Гонконгом увеличение срока безвизовых поездок граждан. Волынкин отметил, что для иностранцев сейчас созданы достаточно благоприятные условия для въезда в Россию.

Ранее Волынкин заявил, что МИД России планирует открыть консульские учреждения в нескольких странах мира, в том числе популярных среди российских туристов. Также министерство намерено открыть генконсульства в казахстанском Актау, белорусском Гродно, мексиканском Канкуне и узбекистанском Самарканде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных