В МИД России анонсировали открытие консульств в четырех странах

По его словам, сейчас министерство кардинально увеличивает штаты российских дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ. «Среди стран, где данная работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую республику, с которой в 2021 г. было заключено соответствующее межправсоглашение», — отметил дипломат.