В МИД России анонсировали открытие консульств в четырех странах
Россия откроет консульские учреждения в казахстанском Актау, белорусском Гродно, мексиканском Канкуне и узбекистанском Самарканде, а также в регионах, где вырос поток российских туристов, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС.
«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», — рассказал Волынкин.
По его словам, сейчас министерство кардинально увеличивает штаты российских дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ. «Среди стран, где данная работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую республику, с которой в 2021 г. было заключено соответствующее межправсоглашение», — отметил дипломат.
На прошлой неделе правительство России расширило перечень недружественных стран: в него добавили Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию. Документ ограничил возможность дипмиссий этих стран нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, которые находятся на территории России. Словении и Хорватии запретили наем сотрудников. Через два дня список пополнили Багамские острова, острова Гернси и Мэн.
Перечисленные страны и территории ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля. Под ограничения попали некоторые российские банки, чиновники, бизнесмены и их семьи, депутаты Госдумы и министры.
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