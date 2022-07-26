Газета
Политика

В МИД России анонсировали открытие консульств в четырех странах

Ведомости

Россия откроет консульские учреждения в казахстанском Актау, белорусском Гродно, мексиканском Канкуне и узбекистанском Самарканде, а также в регионах, где вырос поток российских туристов, сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью ТАСС.

«По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)», — рассказал Волынкин.

По его словам, сейчас министерство кардинально увеличивает штаты российских дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ. «Среди стран, где данная работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую республику, с которой в 2021 г. было заключено соответствующее межправсоглашение», — отметил дипломат.

На прошлой неделе правительство России расширило перечень недружественных стран: в него добавили Грецию, Данию, Словению, Словакию и Хорватию. Документ ограничил возможность дипмиссий этих стран нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников, которые находятся на территории России. Словении и Хорватии запретили наем сотрудников. Через два дня список пополнили Багамские острова, острова Гернси и Мэн.

Перечисленные страны и территории ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля. Под ограничения попали некоторые российские банки, чиновники, бизнесмены и их семьи, депутаты Госдумы и министры.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных