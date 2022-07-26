Володин назвал пять причин, почему доллар «теряет свои позиции»

Следующей причиной, по мнению Володина, является нежелание США признавать свои ошибки. Говоря о потере долларом своих позиций, он также упомянул цикличность истории. Спикер Госдумы считает, что каждой мировой валюте отведен свой период, который длится около 100 лет. «Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками», — подытожил Володин.