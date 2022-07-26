Володин назвал пять причин, почему доллар «теряет свои позиции»
Процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он назвал пять причин ослабления доллара. По словам Володина, доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. «Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена», — написал спикер Госдумы.
Также проблема валюты заключается в том, что ее используют как «инструмент политической борьбы». Володин подчеркнул, что «незаконные санкции», в том числе ограничения платежей, вызывают у других стран сомнения, что их деньги будут в сохранности.
Третьей причиной ослабления доллара спикер Госдумы назвал изживание однополярной модели. «В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому — растущие взаиморасчеты в национальных валютах», — добавил он.
Следующей причиной, по мнению Володина, является нежелание США признавать свои ошибки. Говоря о потере долларом своих позиций, он также упомянул цикличность истории. Спикер Госдумы считает, что каждой мировой валюте отведен свой период, который длится около 100 лет. «Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками», — подытожил Володин.
Ранее спикер Госдумы назвал возможные причины кризиса в Евросоюзе. Он отметил, что усугубление проблем финансовой политики ЕС может привести к ослаблению евро и возврату к национальным валютам.
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