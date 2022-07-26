Газета
Политика

Бывший канцлер Германии Шредер приехал в Москву

Ведомости

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву с неофициальным визитом на несколько дней. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.

«Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город», — сказал Шредер корреспонденту телеканала. 

Позже жена экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер заявила Der Spiegel, что Шредер приехал в российскую столицу вовсе не отдыхать, а обсудить вопросы по энергетической политике. Издание уточнило, что политик должен уже сегодня покинуть Москву. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по «Северному потоку», но неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.

Приезд бывшего канцлера Германии прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с Герхардом Шредером. Однако Песков не исключил контактов. 

Последний раз бывший канцлер ФРГ приезжал в Москву с официальным визитом в марте. Тогда он встретился с Путиным, чтобы обсудить условия прекращения спецоперации России на Украине. 

В Германии Шредера критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет бундестага поддержал требование правящей партии лишить его части привилегий. Теперь из бюджета перестанет финансироваться бюро Шредера. При этом ежемесячная пенсия экс-канцлера и право на охрану остаются в силе.

В марте канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера отказаться от всех постов в российских государственных компаниях. Весной экс-канцлер вышел из совета директоров «Роснефти» и отказался от предложения войти в совет директоров «Газпрома».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Герхард Шрёдер и Маттиас Варниг покинули совет директоров «Роснефти»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных