Бывший канцлер Германии Шредер приехал в Москву
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву с неофициальным визитом на несколько дней. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV.
«Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город», — сказал Шредер корреспонденту телеканала.
Позже жена экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер заявила Der Spiegel, что Шредер приехал в российскую столицу вовсе не отдыхать, а обсудить вопросы по энергетической политике. Издание уточнило, что политик должен уже сегодня покинуть Москву. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по «Северному потоку», но неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.
Приезд бывшего канцлера Германии прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с Герхардом Шредером. Однако Песков не исключил контактов.
Последний раз бывший канцлер ФРГ приезжал в Москву с официальным визитом в марте. Тогда он встретился с Путиным, чтобы обсудить условия прекращения спецоперации России на Украине.
В Германии Шредера критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет бундестага поддержал требование правящей партии лишить его части привилегий. Теперь из бюджета перестанет финансироваться бюро Шредера. При этом ежемесячная пенсия экс-канцлера и право на охрану остаются в силе.
В марте канцлер Германии Олаф Шольц призвал Шредера отказаться от всех постов в российских государственных компаниях. Весной экс-канцлер вышел из совета директоров «Роснефти» и отказался от предложения войти в совет директоров «Газпрома».
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