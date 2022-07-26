Бывший канцлер Германии Шредер приехал в Москву

Позже жена экс-канцлера Со Ен Ким-Шредер заявила Der Spiegel, что Шредер приехал в российскую столицу вовсе не отдыхать, а обсудить вопросы по энергетической политике. Издание уточнило, что политик должен уже сегодня покинуть Москву. Предполагается, что главной темой для обсуждения должны стать поставки газа по «Северному потоку», но неясно, с кем именно Шредер ведет переговоры.