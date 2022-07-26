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Маск пожелал «счастливого пути» в ответ на объявление о скором выходе РФ из МКС

Ведомости

Американский бизнесмен, глава Space X и Tesla Илон Маск пожелал «счастливого пути» в ответ на новость о том, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции в 2024 г.

В ответ на сообщение профильного издания Space.com в Twitter Маск написал комментарий на французском. «Bon voyage», – отметил Маск.

Ранее днем глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что госкорпорация выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 г. Он подчеркнул, что решение об этом шаге уже принято.

По мнению Борисова, к этому времени «Роскосмос» начнет формировать российскую орбитальную станцию. Он добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от России о планах выхода из программы МКС. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя программы МКС NASA Робин Гейтенс.

В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству.

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Ранее по теме: В NASA не получали уведомления от России о планах выхода из проекта МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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