Маск пожелал «счастливого пути» в ответ на объявление о скором выходе РФ из МКС
Американский бизнесмен, глава Space X и Tesla Илон Маск пожелал «счастливого пути» в ответ на новость о том, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции в 2024 г.
В ответ на сообщение профильного издания Space.com в Twitter Маск написал комментарий на французском. «Bon voyage», – отметил Маск.
Ранее днем глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что госкорпорация выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 г. Он подчеркнул, что решение об этом шаге уже принято.
По мнению Борисова, к этому времени «Роскосмос» начнет формировать российскую орбитальную станцию. Он добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от России о планах выхода из программы МКС. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя программы МКС NASA Робин Гейтенс.
В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству.