Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года

В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.