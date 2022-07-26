Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года
Госкорпорация «Роскосмос» выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию, заявил глава корпорации Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — рассказал Борисов.
По его мнению, к этому времени «Роскосмос» начнет формировать российскую орбитальную станцию. Борисов добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
В марте возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил о «развале» МКС до 2030 г.: станция работает с 1998 г., а ее ресурс – 15 лет. У России было разрешение правительства работать на МКС до 2024 г., отметил он. В конце апреля Рогозин заявил, что «Роскосмос» подготовил предложения по окончанию работы на МКС и направил их президенту и правительству. Называть даты Рогозин не стал.
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