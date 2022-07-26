В NASA не получали уведомления от России о планах выхода из проекта МКС

«Мы не получали никаких официальных уведомлений от партнеров, что касается сегодняшних новостей, мы будем обсуждать их будущие планы», — сказала Гейтенс. Она добавила, что Россия, как и США, думает о будущем. Так, США планируют переход на коммерческие станции в 2030 г. на низкой околоземной орбите. По словам директора NASA по программе МКС, похожие планы есть и у России.