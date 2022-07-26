В NASA не получали уведомления от России о планах выхода из проекта МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не получало официального уведомления от России о планах выхода из программы МКС. Об этом заявила руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс на научно-исследовательской конференции, передает «Интерфакс».
«Мы не получали никаких официальных уведомлений от партнеров, что касается сегодняшних новостей, мы будем обсуждать их будущие планы», — сказала Гейтенс. Она добавила, что Россия, как и США, думает о будущем. Так, США планируют переход на коммерческие станции в 2030 г. на низкой околоземной орбите. По словам директора NASA по программе МКС, похожие планы есть и у России.
Гейтенс отметила, что считает российскую сторону хорошим партнером. Она уточнила, что в настоящее время сотрудничество России и США на МКС продолжается.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 г. и начнет формировать свою орбитальную станцию. Он добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
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