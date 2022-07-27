Боррель обвинил западные СМИ в большем внимании к заявлениям Лаврова
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью радиостанции Cadena SER, что его заявлениям западные СМИ не уделяют столько внимания, сколько заявлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ]», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, есть «определенная тенденция слушать врага, противника».
24 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытках госдепа США повлиять на зарубежное турне Лаврова. С ее слов, американские дипломаты просят не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции.
7 и 8 июля на Бали проходил саммит министров G20. Японское агентство Kyodo сообщило, что саммит министров G20 останется без традиционной групповой фотографии. По данным издания, причиной отказа от снимка стало нежелание ряда министров фотографироваться с Лавровым, в том числе вместе с главой российского МИДа на общем кадре не хотел присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен. Лавров в ответ заявил, что он не приглашал никого с ним фотографироваться и вообще никого никуда не приглашал — его пригласила Индонезия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса