Боррель обвинил западные СМИ в большем внимании к заявлениям Лаврова

«Иногда даже западные СМИ выступают в качестве "резонатора" российского дискурса. Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ]», — заявил Боррель (цитата по ТАСС). По его словам, есть «определенная тенденция слушать врага, противника».