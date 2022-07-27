МИД России анонсировал выход судов с украинским зерном «в ближайшее время»
Первые суда с украинским зерном могут выйти в черное море в ближайшее время, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко со ссылкой на оценку турецкой стороны.
«Судя по тому, о чем говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что поставки, по крайней мере с Украины, начнутся в ближайшее время», — отметил Руденко (цитата по «РИА Новости»).
22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Накануне в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр пл вывозу зерновых с Украины, в который вошли представители России, Украины, Турции и ООН. Российские эксперты должны были прибыть в Стамбул 26 июля. Делегацию России в центре возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк. Западные страны и Киев обвиняют Россию в препятствовании вывозу зерна, а Москва утверждает, что поставки блокируются по вине Украины, которая в начале спецоперации заминировала свои порты.
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