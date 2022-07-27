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МИД России анонсировал выход судов с украинским зерном «в ближайшее время»

Ведомости

Первые суда с украинским зерном могут выйти в черное море в ближайшее время, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко со ссылкой на оценку турецкой стороны.

«Судя по тому, о чем говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что поставки, по крайней мере с Украины, начнутся в ближайшее время», — отметил Руденко (цитата по «РИА Новости»).

22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Накануне в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр пл вывозу зерновых с Украины, в который вошли представители России, Украины, Турции и ООН. Российские эксперты должны были прибыть в Стамбул 26 июля. Делегацию России в центре возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.  Западные страны и Киев обвиняют Россию в препятствовании вывозу зерна, а Москва утверждает, что поставки блокируются по вине Украины, которая в начале спецоперации заминировала свои порты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных