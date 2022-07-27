Рада поддержала назначение депутата Костина на пост генпрокурора Украины
Верховная рада Украины поддержала внесенное президентом страны Владимиром Зеленским предложение о назначении депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщил в своем Telegram-канале офис генпрокурора.
«Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора», – говорится в сообщении.
Кандидатуру Костина поддержали 299 депутатов украинского парламента.
17 июля Зеленский подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 19 июля Рада поддержала постановления Зеленского об увольнении Баканова и Венедиктовой. Временным руководителем СБУ был назначен первый заместитель главы службы Василий Малюк.
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