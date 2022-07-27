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Рада поддержала назначение депутата Костина на пост генпрокурора Украины

Ведомости

Верховная рада Украины поддержала внесенное президентом страны Владимиром Зеленским предложение о назначении депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина на должность генерального прокурора, сообщил в своем Telegram-канале офис генпрокурора.

«Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора», – говорится в сообщении.

Кандидатуру Костина поддержали 299 депутатов украинского парламента.

17 июля Зеленский подписал указ об отстранении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Причиной послужили многочисленные факты госизмены сотрудников их ведомств, Баканову также было предъявлено ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. 19 июля Рада поддержала постановления Зеленского об увольнении Баканова и Венедиктовой. Временным руководителем СБУ был назначен первый заместитель главы службы Василий Малюк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных