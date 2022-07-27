Байден вылечился от коронавируса
Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, о чем он рассказал журналистам на первой после самоизоляции встрече, пишут «РИА Новости».
«Должен сказать, что мое восстановление прошло быстро и я чувствую себя прекрасно», – заявил президент США. По словам Байдена, благодаря прививке симптомы ковида были не столь значительны и он смог работать «без передышки» весь период нахождения на самоизоляции.
26 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент прошел пятидневный курс лечения от коронавируса препаратом Paxlovid. Врач уточнял, что пульс, давление, частота дыхания и температура президента США остаются нормальными, а легкие – чистыми.
О заболевании Байдена в Белом доме сообщили 21 июля – коронавирус был выявлен тестированием, которое показало положительный результат. В администрации президента уточняли, что он легко переносит болезнь и продолжает работать дистанционно вплоть до отрицательного теста. 23 июля О'Коннор сообщил, что Байден страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле, но в целом его состояние улучшается. Лечащий врач уточнял, что, скорее всего, президент заболел подвидом омикрон-штамма BA.5.
Президенту США 79 лет. 20 июля Байден на конференции по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком. Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В заключении О’Коннора сказано, что сейчас он проходит наблюдение, никаких подозрений на рак нет.