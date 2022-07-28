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Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам

Ведомости

Эстонское правительство приняло решение об ограничении возможности граждан РФ подавать документы на получение временного вида на жительства и виз с целью обучения, сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующее ограничение», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В сообщении уточняется, что россиянам и белорусам не будет регистрироваться краткосрочное трудоустройство и они не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Европейского союза.

26 июля Рейнсалу поддержал решение МВД об отказе во въезде в республику членам российской группы «Руки вверх». По мнению министра, «туристско-увеселительные поездки для российских граждан не оправданы». Группе запрещен въезд на пять лет.

В этот же день в Министерстве иностранных дел России не исключили, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. МИД фиксировал призывы прекратить выдачу шенгенских виз, которые исходили от «одиозных» политиков и общественных деятелей. «В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — говорил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных