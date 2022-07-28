Эстония прекратила выдачу учебных виз и вида на жительство россиянам
Эстонское правительство приняло решение об ограничении возможности граждан РФ подавать документы на получение временного вида на жительства и виз с целью обучения, сообщает пресс-служба МИД Эстонии.
«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующее ограничение», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
В сообщении уточняется, что россиянам и белорусам не будет регистрироваться краткосрочное трудоустройство и они не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Европейского союза.
26 июля Рейнсалу поддержал решение МВД об отказе во въезде в республику членам российской группы «Руки вверх». По мнению министра, «туристско-увеселительные поездки для российских граждан не оправданы». Группе запрещен въезд на пять лет.
В этот же день в Министерстве иностранных дел России не исключили, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. МИД фиксировал призывы прекратить выдачу шенгенских виз, которые исходили от «одиозных» политиков и общественных деятелей. «В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — говорил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
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