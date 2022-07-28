Медведев пообещал симметричный ответ России при расширении инфраструктуры НАТО

30 июня президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на размещение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. «У нас с ними нет таких проблем, как с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, — сказал президент. — У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них».