Медведев пообещал симметричный ответ России при расширении инфраструктуры НАТО
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Балтийское море становится местом, где доминируют страны НАТО, однако Россия примет симметричные меры в случае необходимости, сообщает ТАСС.
«В целом это [вступление Швеции и Финляндии в НАТО], безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО», — сказал он.
По его словам, грядущее вступление Швеции и Финляндии в НАТО осложнило ситуацию по обеспечению безопасности региона для всех граничащих стран. Финляндия и Швеция могут пойти разными путями, как умеренным, так и таким, при котором на территории этих стран будут создаваться различные военные базы с ударными вооружениями, отмечает зампред Совбеза. «Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», — добавил Медведев.
18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. 4 июля Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО. На следующий день после завершения переговоров в штаб-квартире НАТО стороны подписали протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу, после чего протоколы были направлены странам – членам НАТО для ратификации «в соответствии с их национальными процедурами».
30 июня президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на размещение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. «У нас с ними нет таких проблем, как с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, — сказал президент. — У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них».
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