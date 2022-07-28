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Медведев пообещал симметричный ответ России при расширении инфраструктуры НАТО

Ведомости

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Балтийское море становится местом, где доминируют страны НАТО, однако Россия примет симметричные меры в случае необходимости, сообщает ТАСС.

«В целом это [вступление Швеции и Финляндии в НАТО], безусловно, ухудшает ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО», — сказал он.

По его словам, грядущее вступление Швеции и Финляндии в НАТО осложнило ситуацию по обеспечению безопасности региона для всех граничащих стран. Финляндия и Швеция могут пойти разными путями, как умеренным, так и таким, при котором на территории этих стран будут создаваться различные военные базы с ударными вооружениями, отмечает зампред Совбеза. «Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», — добавил Медведев.

18 мая послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. 4 июля Швеция и Финляндия официально подтвердили свою готовность вступить в НАТО. На следующий день после завершения переговоров в штаб-квартире НАТО стороны подписали протоколы о присоединении к Североатлантическому альянсу, после чего протоколы были направлены странам – членам НАТО для ратификации «в соответствии с их национальными процедурами».

30 июня президент России Владимир Путин заявил о зеркальном ответе на размещение инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. «У нас с ними нет таких проблем, как с Украиной. У нас нет территориальных вопросов и споров, — сказал президент. — У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Швеции и Финляндии в НАТО. Ну хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко представлять, что раньше не было никаких угроз для них».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных