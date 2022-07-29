Северная Македония передаст Украине купленные у нее танки Т-72

Издание отметило, что Скопье купило 31 танк Т-72А у Украины после албанского восстания в 2001 г. Из них были сформированы две танковые роты. Т-72А – это версия советского танка с более сильным бронированием, чем экспортные версии, которые были у Венгрии, Болгарии и Румынии.