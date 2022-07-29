Северная Македония передаст Украине купленные у нее танки Т-72
Власти Северной Македонии передали в дар Украине танки Т-72, которые планируется заменить колесными бронемашинами типа Striker производства США, сообщил портал kurir.rs со ссылкой на минобороны Северной Македонии.
Издание отметило, что Скопье купило 31 танк Т-72А у Украины после албанского восстания в 2001 г. Из них были сформированы две танковые роты. Т-72А – это версия советского танка с более сильным бронированием, чем экспортные версии, которые были у Венгрии, Болгарии и Румынии.
Ранее издание Spiegel сообщило со ссылкой на источники, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000. Представители немецкого оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подтвердили, что получили заказ на гаубицы, однако их поставят Киеву через несколько лет для долгосрочного укрепления украинской армии. Ранее Украина получила 18 таких орудий из запасов армий ФРГ и Нидерландов.
5 июля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине, несмотря на поставки Киеву западного оружия. По его словам, основные цели спецоперации остаются неизменными: обеспечение защиты людей от геноцида, демилитаризация и денацификация территории Украины, утверждение нейтрального статуса страны, который должен быть прописан в конституции.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта.
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