Газета
Политика

Глава МИД Эстонии предложил закрыть россиянам въезд в Европу

Ведомости

Власти Эстонии хотят предложить запретить россиянам въезд в Европу, а также разрешать въезд в Эстонию только тем, кто осуждает спецоперацию на Украине, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio.

По его словам, сейчас в Эстонию приезжают три группы жителей России: те, кто приезжает по гуманитарным причинам, например к больным родственникам; люди с действующими эстонскими визами и с визами других стран Шенгена. Рейнсалу отметил, что Эстония выдала более 50 000 действующих виз россиянам, и назвал это слишком «обширным». Он добавил, что после закрытия воздушного пространства Европы россияне стали уезжать из своей страны по туристическим и другим причинам через Эстонию, Латвию и Финляндию.

Рейнсалу заявил, что препятствием для этого будут общеевропейские ограничения. «Для этого в качестве основного правила следует закрыть въезд российских граждан в Европу, и это предложение делает Эстония. Другое дело — национальное право, то есть ограничение на въезд российских граждан в нашу страну», — подчеркнул он.

Министр отметил, что предложит такую меру в конце августа на встрече с министрами иностранных дел других стран ЕС в Праге.

Накануне МИД Эстонии объявил об ограничении возможности россиян подавать документы на временный вид на жительство и визу с целью обучения. В сообщении уточняется, что россиянам и белорусам не будет регистрироваться краткосрочное трудоустройство и они не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Европейского союза.

Ранее в Министерстве иностранных дел России не исключили, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия такого решения Москва примет ответные меры.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных