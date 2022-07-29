Глава МИД Эстонии предложил закрыть россиянам въезд в Европу

По его словам, сейчас в Эстонию приезжают три группы жителей России: те, кто приезжает по гуманитарным причинам, например к больным родственникам; люди с действующими эстонскими визами и с визами других стран Шенгена. Рейнсалу отметил, что Эстония выдала более 50 000 действующих виз россиянам, и назвал это слишком «обширным». Он добавил, что после закрытия воздушного пространства Европы россияне стали уезжать из своей страны по туристическим и другим причинам через Эстонию, Латвию и Финляндию.