Глава МИД Эстонии предложил закрыть россиянам въезд в Европу
Власти Эстонии хотят предложить запретить россиянам въезд в Европу, а также разрешать въезд в Эстонию только тем, кто осуждает спецоперацию на Украине, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio.
По его словам, сейчас в Эстонию приезжают три группы жителей России: те, кто приезжает по гуманитарным причинам, например к больным родственникам; люди с действующими эстонскими визами и с визами других стран Шенгена. Рейнсалу отметил, что Эстония выдала более 50 000 действующих виз россиянам, и назвал это слишком «обширным». Он добавил, что после закрытия воздушного пространства Европы россияне стали уезжать из своей страны по туристическим и другим причинам через Эстонию, Латвию и Финляндию.
Рейнсалу заявил, что препятствием для этого будут общеевропейские ограничения. «Для этого в качестве основного правила следует закрыть въезд российских граждан в Европу, и это предложение делает Эстония. Другое дело — национальное право, то есть ограничение на въезд российских граждан в нашу страну», — подчеркнул он.
Министр отметил, что предложит такую меру в конце августа на встрече с министрами иностранных дел других стран ЕС в Праге.
Накануне МИД Эстонии объявил об ограничении возможности россиян подавать документы на временный вид на жительство и визу с целью обучения. В сообщении уточняется, что россиянам и белорусам не будет регистрироваться краткосрочное трудоустройство и они не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе, даже если у них есть основания для законного пребывания в стране от другого государства Европейского союза.
Ранее в Министерстве иностранных дел России не исключили, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия такого решения Москва примет ответные меры.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.