Белый дом объявит о новом пакете помощи Украине в ближайшее время

«Я думаю, что относительно скоро вы услышите о еще одном [пакете]. Я немного сомневаюсь в том, что могу назвать календарную дату, но я считаю, что очень скоро будет еще одно объявление о поддержке сил безопасности [Украины]», — ответил Кирби на вопрос, когда Вашингтон объявит об очередном пакете помощи (цитата по ТАСС).