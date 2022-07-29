Белый дом объявит о новом пакете помощи Украине в ближайшее время
Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я думаю, что относительно скоро вы услышите о еще одном [пакете]. Я немного сомневаюсь в том, что могу назвать календарную дату, но я считаю, что очень скоро будет еще одно объявление о поддержке сил безопасности [Украины]», — ответил Кирби на вопрос, когда Вашингтон объявит об очередном пакете помощи (цитата по ТАСС).
Он отказался уточнить, какое вооружение войдет в пакет помощи, и отметил, что можно ожидать оружие, соответствующее предоставленной ранее помощи в сфере безопасности.
22 июля Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Помощь предоставят в виде оборонной продукции, военного обучения и подготовки. Тогда Кирби рассказал, что США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost стоимостью около $100 млн, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое оружие и автомобильную технику.
США поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В частности, в конце мая Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оружие, которое НАТО поставляет Киеву, используется против мирных жителей. Такие поставки продлевают «агонию режима», добавил Лавров.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.