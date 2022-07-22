США объявили об очередном пакете помощи Украине в размере $175 млн

Военная помощь в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» будет выделена за счет Пентагона. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что в рамках этого пакета Украине будут переданы 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost стоимостью около $100 млн. Также в него войдут четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.