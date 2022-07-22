США объявили об очередном пакете помощи Украине в размере $175 млн
Президент США Джо Байден сделал распоряжение выделить Украине очередной пакет помощи в размере $175 млн, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Белый дом.
Военная помощь в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» будет выделена за счет Пентагона. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что в рамках этого пакета Украине будут переданы 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost стоимостью около $100 млн. Также в него войдут четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 36 000 единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.
США поставляют оружие на Украину с начала военной спецоперации. В частности, в конце мая Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.
1 июня Соединенные Штаты объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.
8 июля представительница Пентагона заявила, что США и союзники прорабатывают план поставок вооружений на Украину на месяцы и годы вперед. По ее словам, помощь формируется «на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений».
Российские власти ранее обвинили страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Россия не забудет западным странам, как они поставляли вооружения Киеву, от которых гибли мирные украинцы и россияне.
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