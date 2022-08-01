Министр обороны Украины сообщил о получении четырех РСЗО HIMARS
США поставили на Украину еще четыре установки реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем аккаунте в Twitter.
«4 дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Я благодарен президенту США, министру обороны США Ллойду Остину и американцам за усиление украинской армии. Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием», — подчеркнул Резников.
22 июля Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в который войдут четыре установки РСЗО HIMARS. Ранее Украина уже получила 12 таких установок. 24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что США и их союзники поставят Украине 25-30 установок РСЗО HIMARS и MLRS и боеприпасы к ним.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины». Также в результате удара было уничтожено 53 украинских военных и иностранных наемника. Российские войска также уничтожили пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon.
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