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Министр обороны Украины сообщил о получении четырех РСЗО HIMARS

Ведомости

США поставили на Украину еще четыре установки реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем аккаунте в Twitter.

«4 дополнительных HIMARS прибыли на Украину. Я благодарен президенту США, министру обороны США Ллойду Остину и американцам за усиление украинской армии. Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием», — подчеркнул Резников.

22 июля Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в который войдут четыре установки РСЗО HIMARS. Ранее Украина уже получила 12 таких установок. 24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что США и их союзники поставят Украине 25-30 установок РСЗО HIMARS и MLRS и боеприпасы к ним.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины». Также в результате удара было уничтожено 53 украинских военных и иностранных наемника. Российские войска также уничтожили пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon.

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Ранее по теме: Минобороны России сообщило об уничтожении двух HIMARS в Харькове

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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