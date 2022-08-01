Министр обороны Украины сообщил о получении четырех РСЗО HIMARS

22 июля Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в который войдут четыре установки РСЗО HIMARS. Ранее Украина уже получила 12 таких установок. 24 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что США и их союзники поставят Украине 25-30 установок РСЗО HIMARS и MLRS и боеприпасы к ним.