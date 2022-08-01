Минобороны России сообщило об уничтожении двух HIMARS в Харькове

Он добавил, что в российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате которого было уничтожено до 200 украинских военных и семь единиц бронетехники. В министерстве отметили, что из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде и 128-й горно-штурмовой бригаде украинские военные массово оставляют боевые позиции и бегут в центральные и западные районы Украины.