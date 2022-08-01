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Политика

Минобороны России сообщило об уничтожении двух HIMARS в Харькове

Ведомости

Российские военные уничтожили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 53 украинских военных и иностранных наемника на территории завода в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS».  Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что в российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате которого было уничтожено до 200 украинских военных и семь единиц бронетехники. В министерстве отметили, что из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде и 128-й горно-штурмовой бригаде украинские военные массово оставляют боевые позиции и бегут в центральные и западные районы Украины. 

Также ВС России уничтожили два склада боеприпасов, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ, пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon и 10 беспилотников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных