Минобороны России сообщило об уничтожении двух HIMARS в Харькове
Российские военные уничтожили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS и 53 украинских военных и иностранных наемника на территории завода в Харькове, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В результате высокоточного удара в городе Харьков, на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS». Также уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников», — рассказал Конашенков.
Он добавил, что в российские военные нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате которого было уничтожено до 200 украинских военных и семь единиц бронетехники. В министерстве отметили, что из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде и 128-й горно-штурмовой бригаде украинские военные массово оставляют боевые позиции и бегут в центральные и западные районы Украины.
Также ВС России уничтожили два склада боеприпасов, центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ, пусковую установку американского противокорабельного комплекса Harpoon и 10 беспилотников.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.