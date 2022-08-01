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Гутерриш заявил о росте риска развязывания ядерной войны

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны, пишет ТАСС.

«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны <...>. Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот», — сказал генсек.

В данный момент, по его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия. Он добавил, что государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня», при этом это происходит на фоне повышенных рисков распространения ядерного оружия и ослабевания барьеров для недопущения эскалации.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Штаты готовы к возобновлению переговорного процесса с Россией по теме новой системы контроля ядерного оружия. Байден просит Россию продемонстрировать ту же готовность для возобновления переговоров в преддверии 10-й Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна пройти в штаб-квартире ООН с 1 по 26 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных