Гутерриш заявил о росте риска развязывания ядерной войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны, пишет ТАСС.
«В настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны <...>. Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот», — сказал генсек.
В данный момент, по его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия. Он добавил, что государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня», при этом это происходит на фоне повышенных рисков распространения ядерного оружия и ослабевания барьеров для недопущения эскалации.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Штаты готовы к возобновлению переговорного процесса с Россией по теме новой системы контроля ядерного оружия. Байден просит Россию продемонстрировать ту же готовность для возобновления переговоров в преддверии 10-й Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна пройти в штаб-квартире ООН с 1 по 26 августа.
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