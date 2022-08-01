Гутерриш заявил о росте риска развязывания ядерной войны

В данный момент, по его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия. Он добавил, что государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня», при этом это происходит на фоне повышенных рисков распространения ядерного оружия и ослабевания барьеров для недопущения эскалации.