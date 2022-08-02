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Новый посол Белоруссии в России получил полномочия вице-премьера

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла в России Дмитрия Крутого полномочиями заместителя премьер-министра республики по вопросам деятельности в рамках Союзного государства (СГ) и отношений с РФ, следует из опубликованного на национальном правовом портале указа.

В документе сказано, что Крутой несет «персональную ответственность за продвижение национальных интересов» Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией. В указе сказано, что посол представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России, органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, вносит в правительство и другие органы предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и координирует республиканские органы власти в рамках СГ.

На портале также опубликован документ, который освобождает от должности бывшего чрезвычайного и полномочного посла в России Владимира Семашко в связи с выходом в отставку.

Лукашенко подписал еще несколько указов, касающихся кадров. Бывший посол Белоруссии в Великобритании и Ирландии Максим Ермолаевич, который был отозван 29 июля в связи с «недружественными действиями» этих стран, назначен заместителем главы администрации президента. Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии во Вьетнаме Владимир Боровиков назначен по совместительству послом в Таиланде.

О готовящемся назначении Крутого на должность посла Белоруссии в России стало известно 22 июля. Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых согласовал назначение нового посла. Ранее эту должность занимал Владимир Семашко с 2018 г. по 2022 г. О назначении Крутого новым послом Белоруссии в России 1 августа сообщило агентство «БелТА». Крутой также будет занимать должности представителя Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных