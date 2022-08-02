Новый посол Белоруссии в России получил полномочия вице-премьера
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла в России Дмитрия Крутого полномочиями заместителя премьер-министра республики по вопросам деятельности в рамках Союзного государства (СГ) и отношений с РФ, следует из опубликованного на национальном правовом портале указа.
В документе сказано, что Крутой несет «персональную ответственность за продвижение национальных интересов» Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией. В указе сказано, что посол представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России, органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, вносит в правительство и другие органы предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и координирует республиканские органы власти в рамках СГ.
На портале также опубликован документ, который освобождает от должности бывшего чрезвычайного и полномочного посла в России Владимира Семашко в связи с выходом в отставку.
Лукашенко подписал еще несколько указов, касающихся кадров. Бывший посол Белоруссии в Великобритании и Ирландии Максим Ермолаевич, который был отозван 29 июля в связи с «недружественными действиями» этих стран, назначен заместителем главы администрации президента. Чрезвычайный и Полномочный посол Белоруссии во Вьетнаме Владимир Боровиков назначен по совместительству послом в Таиланде.
О готовящемся назначении Крутого на должность посла Белоруссии в России стало известно 22 июля. Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых согласовал назначение нового посла. Ранее эту должность занимал Владимир Семашко с 2018 г. по 2022 г. О назначении Крутого новым послом Белоруссии в России 1 августа сообщило агентство «БелТА». Крутой также будет занимать должности представителя Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности.