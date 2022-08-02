Новый посол Белоруссии в России получил полномочия вице-премьера

В документе сказано, что Крутой несет «персональную ответственность за продвижение национальных интересов» Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией. В указе сказано, что посол представляет Белоруссию в контактах с должностными лицами и государственными органами России, органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, вносит в правительство и другие органы предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и координирует республиканские органы власти в рамках СГ.