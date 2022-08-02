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МИД КНР обвинил США в попытках создать инцидент в Тайваньском проливе

Ведомости

Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил США в намеренных попытках создать инцидент в Тайваньском проливе, передает слова главы МИД КНР пресс-служба ведомства.

«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР. Он также добавил, что «международное сообщество насмехается над такими необоснованными провокациями».

1 августа госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что Пекин не должен создавать напряженность, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

31 июня стало известно, что Пелоси в рамках своей поездки по Азии собирается посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, данные на счет Тайваня не уточнялись. Однако тайваньский информационный портал EToday сообщил, что Пелоси прибудет на остров 2 августа в 22:30 по местному времени. Однако МИД Тайваня эту информацию не подтвердил.

Официальный Пекин считает Тайвань своей территорией. Вашингтон уже более 40 лет, с тех пор как установил дипломатические отношения с КНР в 1979  г., придерживается принципа «стратегической неопределенности» (strategic ambiguity). Он заключается в том, что, признавая Тайвань частью Китая, США поставляют Тайбэю оружие, но прямо не заявляют о том, что придут на помощь Тайваню в случае атаки с материка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных