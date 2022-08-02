МИД КНР обвинил США в попытках создать инцидент в Тайваньском проливе
Министр иностранных дел Китая Ван И обвинил США в намеренных попытках создать инцидент в Тайваньском проливе, передает слова главы МИД КНР пресс-служба ведомства.
«Отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе», — приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР. Он также добавил, что «международное сообщество насмехается над такими необоснованными провокациями».
1 августа госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что Пекин не должен создавать напряженность, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.
31 июня стало известно, что Пелоси в рамках своей поездки по Азии собирается посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, данные на счет Тайваня не уточнялись. Однако тайваньский информационный портал EToday сообщил, что Пелоси прибудет на остров 2 августа в 22:30 по местному времени. Однако МИД Тайваня эту информацию не подтвердил.
Официальный Пекин считает Тайвань своей территорией. Вашингтон уже более 40 лет, с тех пор как установил дипломатические отношения с КНР в 1979 г., придерживается принципа «стратегической неопределенности» (strategic ambiguity). Он заключается в том, что, признавая Тайвань частью Китая, США поставляют Тайбэю оружие, но прямо не заявляют о том, что придут на помощь Тайваню в случае атаки с материка.
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