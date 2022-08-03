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ЕС призвал Армению и Азербайджан прекратить боестолкновения в Карабахе

Ведомости

Евросоюз призывает Ереван и Баку прекратить боевые действия в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами в районе Лачинского коридора и других местах вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым», – говорится в сообщении.

Ведомство призвало стороны вернуться за стол переговоров и соблюдать режим прекращения огня.

Ранее Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента отмечается обострение обстановки.

«В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», – сообщили военные.

Минобороны Нагорного Карабаха ранее сообщило в соцсетях, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по одной из воинских частей, в результате чего двое военнослужащих республики погибли, еще 14 получили ранения. В Нагорном Карабахе была объявлена частичная мобилизация.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь утверждает, что утром 3 августа армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате чего погиб солдат-срочник. В ответ ВС Азербайджана провели операцию «Возмездие», и ими были взяты под контроль Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.

В МИД Армении после этого обвинили Азербайджан в нарушении трехсторонних договоренностей и призвали «международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов».

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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