ЕС призвал Армению и Азербайджан прекратить боестолкновения в Карабахе
Евросоюз призывает Ереван и Баку прекратить боевые действия в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами в районе Лачинского коридора и других местах вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым», – говорится в сообщении.
Ведомство призвало стороны вернуться за стол переговоров и соблюдать режим прекращения огня.
Ранее Минобороны России сообщило, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента отмечается обострение обстановки.
«В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», – сообщили военные.
Минобороны Нагорного Карабаха ранее сообщило в соцсетях, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по одной из воинских частей, в результате чего двое военнослужащих республики погибли, еще 14 получили ранения. В Нагорном Карабахе была объявлена частичная мобилизация.
Министерство обороны Азербайджана в свою очередь утверждает, что утром 3 августа армянские вооруженные формирования обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в результате чего погиб солдат-срочник. В ответ ВС Азербайджана провели операцию «Возмездие», и ими были взяты под контроль Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа.
В МИД Армении после этого обвинили Азербайджан в нарушении трехсторонних договоренностей и призвали «международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов».
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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